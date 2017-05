Strammere regler for vandscootere

VANVIDSSEJLADS. Københavns Politi øger i sommer patruljeringen i Københavns havn, og fra 2018 skal man have kørekort til vandscootere. Det er nogle af konsekvenserne, efter to personer blev dræbt ved en vandscooterulykke 6. maj.





Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

KØBENHAVN: Sejlads med vandscootere, jetski, vandski og windsurfing er i forvejen ikke tilladt i Københavns Havn. Men nu strammes reglerne for vandscootere generelt, efter to amerikanske kvindelige studerende 6. maj blev dræbt, da deres udlejningsbåd blev påsejlet af en vandscooter med meget høj fart ved Langebro.

1. januar 2018 indføres et særligt kørekort til vandscooter, hvor man ved en praktisk prøve skal bevise, at man er i stand til at sejle en vandscooter på forsvarlig vis, fortæller Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

»Det er vigtigt, at alle skal kunne færdes trygt og sikkert i det danske farvand og i vores havne. Her er det naturligvis afgørende, at alle der sejler – også dem der sejler på vand-scooter – har de nødvendige færdigheder, kender de gældende regler og er opmærksomme på de risici, der er forbundet med at sejle med høj fart. For nyligt så vi desværre, at det ikke altid er tilfældet.«

»Derfor er jeg glad for, at vi nu kan stramme op ved blandt andet at indføre et særligt kørekort til vandscootere. Samtidigt undersøger vi mulighederne for at indføre en obligatorisk forsikring for vandscootere, som både gør det nemmere at placere ansvar og få erstatning ved skadesager, og som skaber bedre muligheder for at identificere vandscootere og deres ejere,« udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen (C) i pressemeddelelsen.

Han undersøger desuden sammen med justitsminister Søren Pape Poulsen (C), mulighederne for at konfiskere vandscootere på grund af vanvidssejlads eller efter gentagne lovovertrædelser.

Ifølge Ritzau oplyser justitsministeren, at Københavns Politi her i sommer øger sin patruljering i Københavns Havn med 50 procent.

INDGREB OVER FOR VANDSCOOTER-SEJLADS

1. januar 2018 indføres obligatorisk kørekort til at føre vandscooter. Ved en praktisk prøve skal man bevise, at man kan sejle en vandscooter på forsvarlig vis.

Søsportens Sikkerhedsråd og Søfartsstyrelsen gennemfører i denne sejlersæson en informationskampagne med særligt fokus på vandscootere og speedbåde.

Erhvervsministeriet og forsikringsbranchen drøfter muligheden for obligatorisk ansvarsforsikring for vandscootere, som gør det lettere at identificere vandscootere og deres ejere, samt at placere ansvar og kræve erstatning.

Erhvervsministeriet og Justitsministeriet undersøger muligheden for at konfiskere vandscootere, når der er sejlet uforsvarligt, samt muligheden for at frakende sejlerbevis/kørekort ved uforsvarlig sejlads.

Kilde: Erhvervsministeriet.