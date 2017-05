Tårnby er hurtigere end sit rygte

HANDICAP. Steen William Holm fra Dragør har i tre årtier haft invalidebil med tilskud. Han forstår derfor ikke Tårnby Kommunes udmelding om, at hans ansøgning om automatgear kan tage et år at behandle. Tårnbys socialchef oplyser, at sagsbehandlingstiden pt er fire måneder, men at man oplyser en officiel svarfrist for ikke at skabe falske forventninger.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: I 1972 fik Steen William Holm fra Dragør amputeret sit venstre ben fra midt på låret på grund af knoglekræft.

Han arbejdede siden på det private arbejdsmarked, og var mellemleder i et større VVS-firma på Amager i 33 år.

I den tid kunne han få hjælp til lån til invalidebil og fritagelse for vægtafgift. I marts blev han, efter tre år på efterløn, folkepensionist, og som pensionist kan han i stedet få tilskud til et automatgear til en ny bil, han selv skal købe, fordi det står i hans kørekort, at han kun må køre i bil med automatisk kobling.

»Jeg er blevet pensionist, og så skal der skæres ned forskellige steder, så jeg har brug for en bil, der kører længere på literen,« fortæller Steen William Holm.

Spørgsmål til ministeren

Dragør Kommune har et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, blandt andet på handicap- og hjælpemiddelområdet, så Steen William Holm har ansøgt Tårnby Kommune om tilskuddet til automatgearet.

Han har fået et svar fra Tårnby Kommune om, at svarfristen på dette område er et år fra det tidspunkt, hvor ansøgningen modtages. Og det forstår Steen William Holm ikke.

»De har alle data om mig i forvejen, og mit ben er ikke vokset ud siden, så hvordan kan det tage et år. Blæse være med mig, jeg skal nok klare den, men der sidder en masse mennesker i kørestol, som kunne være selvhjulpne med en bil. Det kan ikke være rimeligt, at de skal sidde hjemme og vente i et år,« mener han og henviser til sagsbehandlingstiden, da han var nyamputeret.

»Der lå opgaven i Socialstyrelsen, og ganske kort tid efter, at de konstaterede, at »Hov, han er på arbejdsmarkedet«, så stod der en bil til mig. Hvis man i en kommune kun har ganske få sager om året, skal man hen og læse på reglerne. Måske var det bedre at samle ekspertisen mere centralt,« siger Steen William Holm.

Han sendte i starten af maj et brev til formanden for social- og sundhedsudvalget i Dragør, Morten Dreyer (DF), som kort tid efter fik partiets handicap-ordfører i Folketinget til at rejse et spørgsmål til Socialministeren om rimeligheden i et års ventetid på udstyr til en invalidebil.

»At jeg på 12 timer har fået et spørgsmål op hos ministeren, havde jeg godt nok ikke regnet med,« siger Steen William Holm.

Ny sag efter pensionen

I Tårnby Kommune vil socialchef Kim Madsen ikke udtale sig om den konkrete sag, men han forklarer, at der er forskel på kommunens officielle behandlingstid og den aktuelle.

»Vi skal principielt fastlægge en sagsbehandlingstid, som vi er forpligtet til at offentliggøre på kommunens hjemmeside. Der er det med bilsager, at en stor del af behandlingen af dem sker uden for kommunen. Der skal indhentes lægeoplysninger, og det kan der være meget lang ventetid på. For at borgeren ikke skal få en forventning om, at sagen behandles færdig betydeligt før den gør, har vi valgt at beskrive i svarene, hvor lang den officielle sagsbehandlingstid er. Det kan vare et år, men det er ikke sikkert, det varer så længe. Den aktuelle ventetid er så vidt jeg husker fire måneder,« siger Kim Madsen.

I andre kommuner, for eksempel Københavns Kommune, er der officielt udmeldt en kortere sagsbehandlingstid, når en borger skal have udskiftet en bil, der tidligere er givet støtte til.

Kunne man ikke skelne mellem behandlingstid af en ny sag og en genbehandling?

»Nu vil jeg ikke ind på den konkrete sag, men der er én situation, når borgeren er på arbejdsmarkedet, og en anden, når borgeren ikke længere er på arbejdsmarkedet. Det er som at starte forfra på sagen, fordi der gælder andre kriterier, når man er pensioneret,« siger Kim Madsen.

Upræcis statistik

Tårnby Kommune ligger højt i sin officielt udmeldte sagsbehandlingstid – et år – når det drejer sig om invalidebiler. For eksempel er den officielle sagsbehandlingstid i Københavns Kommune blot det halve.

Hos Ankestyrelsen kan man finde statistikker over den reelle, gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle kommuner i landet, men i følge Danmarks Statistik er den statistik ikke helt retvisende.

Fordi nogle kommuner opfatter en sag som afsluttet, når borgeren modtager godkendelse eller afvisning, andre kommuner først, når borgeren får bilnøglen i hånden. Tårnby Kommune hører til de sidste.

»Ja, vi prøver at give borgerne et præcist billede af den tid, der kan gå, fra borgeren ansøger, til borgeren står med nøglen i hånden. Andre vælger at vende timeglasset på andre tidspunkter. Så som man siger: Der er løgn, forbandet løgn, og så er der statistik,« siger Kim Madsen.

FAKTA – HVAD SIGER LOVEN?

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område står der ikke en snus om, hvor lang tid kommunerne må bruge på sagsbehandling, blot dette:

§3 Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres.

Hos Danmarks Statistik er det opgjort, at i 2015 benyttede den hurtigste kommune i snit 11,79 uger til behandling af ansøgninger om invalidebil, den langsomste 81,13 uger.

Danmarks Statistik oplyser i øvrigt, at nogle kommuner opfatter en sag som afsluttet, når borgeren modtager en skriftlig afgørelse, andre først når borgeren får bilnøglen i hånden.

Kilde: Retsinformation.dk og Danmarks Statistik

FAKTA – SAGSBEHANDLING I DRAGØR OG TÅRNBY

Ankestyrelsen har statistik om den faktiske gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Dragør og Tårnby for sager om invalidebiler. I parentes er antallet af årets sager. Tårnby behandler sager fra begge kommuner.

ÅRSTAL DRAGØR TÅRNBY

2007 53,6 uger (3) 40,4 uger (17)

2008 44,3 uger (6) 32,1 uger (34)

2009 34,0 uger (6) 29,0 uger (21)

2010 30,4 uger (2) 35,1 uger (19)

2011 28,5 uger (3) 30,3 uger (22)

2012 47,6 uger (6) 72,0 uger (13)

2013 22,9 uger (2) 55,0 uger (16)

2014 14,6 uger (2) 59,6 uger (18)

2015 25,7 uger (6) 38,1 uger (27)

Der er endnu ikke statistik for 2016, fordi der mangler indberetninger fra nogle af landets kommuner.

Kilde: Ankestyrelsen og Danmarks Statistik