TAP1 på vingerne efter langt, sejt træk

EVENTSTED. De første koncerter har sparket TAP1 på Raffinaderivej godt i gang, men den rå betonhal skal være meget mere end Amagers nye spillested, fortæller ejer og stifter Laust Christian Poulsen og direktør Rikke Friis Assentoft.



Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

RAFFINADERIVEJ: Det har sin egen charmerende logik, at spillestedet TAP1, efter det lukkede i marts 2016 og forlod Carlsbergs gamle tappehal i Valby, er genopstået her på Amager i en betonhal, som engang husede De Danske Spritfabrikker.

Udefra er der ikke meget forandring at se på den gamle industrihal på Raffinaderivej, men indenfor er der gået knap halvandet år med renovering, optimering af brandsikkerhed, etablering af en balkon, en masse toiletter, kontorlokaler, køkken og meget mere, før hallen kunne tages i brug som spillested.

17. august indtog Atlantarapperen Migos som den første scenen, og 29. september spillede den Grammy-nominerede rapper J. Cole her.

Kælderlounge til artister

Amager Bladet er inviteret på rundvisning hos TAP1. Den lange betonbygning består af to eventhaller med en stor foyer i midten.

Den største hal kan rumme 4.500 tilskuere, den anden 2.000. TAP1 har bygget en ekstra hal til lager, og i et stort kælderareal er der lavet lounge til musikerne og deres crew.

»Her har artisterne en hel afdeling for sig selv, hvor de kan have 20 hangarounds med. Du ville ikke have troet, det kunne lade sig gøre, hvis du havde set det, før vi gik i gang. Der stod vand helt op til kanten her, og der var fuglereder og fuglelort, der skulle fjernes,« fortæller TAP1’s ejer og stifter Laust Christian Poulsen, da vi går ned af trappen til loungen.

TAP1 fik med de to første koncerter trykprøvet spillestedet både hvad angår teknik, publikum og de optrædende.

»Vi har lige haft J. Cole. De kom med otte trucks og var her i to døgn for at teste en masse scenografi og lys, fordi det var det første sted på deres tour, så vi fik stresstestet hele huset,« fortæller Rikke Friis Assentoft.

»Han havde otte mand med alene til sit køkken, der var 10 mand ekstra til sikkerhed, ud over det sikkerhed vi selv har, og så havde han et helt hang-around crew, der hyggede sig og spillede basket,« siger Laust Christian Poulsen.

TAP1 har fået en donation på 500.000 kroner fra Real Danias kampagne Underværker, som blandt andet skal bruges på stedets ventilationsprojekt. Og Københavns Kommune har ydet en støtte over de næste tre år på fem millioner kroner.

»Og det er ikke til drift, men til kulturel udvikling – en hjælp til at blive bæredygtig. Nu taler vi meget om koncerter, men vi skal også huse åbne kulturelle arrangementer inden for sundhed, sport og bevægelse og konferencer blandt andet om tech, gaming og spiludvikling,« siger Laust Christian Poulsen.

En stribe koncerter er allerede datosat (se faktaboks), og Rikke Friis Assentoft fortæller om TAP1’s øvrige planer.

Måske en festival?

»Op til jul arrangerer vi større interne julefester for virksomheder. Vi har en ren fagmesse for møbeludstillere. Vi vil genoptage vores TAP1-markeder med vintage og lopper, som vi også havde på Carlsberg – to hvert efterår og to hvert forår. Vi har fået Chokoladefestivalen igen 24.-25. februar, som vi måtte give slip på sidste år. Og så har vi også vores udearealer, hvor der kan være festival eller andre aktiviteter. Det kunne være, der sker noget spændende inden for overskuelig tid,« siger hun hemmelighedsfuldt.

Ud over den kommunale økonomiske saltvandsindsprøjtning og donationen fra Real Dania, bæres TAP1 af sin egen risikovillige kapital og makkerparrets otte års erfaringer fra Carlsbergbyen.

»Vi er de eneste, der har skabt to kultureventsteder inden for så kort tid – og begge steder i gamle, eksisterende bygninger. Det er lidt brumbassen, der ikke selv ved, at den ikke kan flyve. Økonomisk, menneskeligt og juridisk har det været en hård proces. Halvandet år er lang tid at være uden tag, og nu glæder vi os til at kunne lave alt det virkelig sjove, som vi godt kan lide,« siger Laust Christian Poulsen.

TAP1’s PROGRAM

31. oktober Bryson Tiller

2. november Run the Jewels

3. november Future Islands

14. november Queens of the Stone Age

25. november The War on Drugs

26. november The War on Drugs (ekstrakoncert)

3. februar Khalid (udsolgt)

24.-25. februar Chokoladefestival

21. april Thirty Seconds to Mars

Tag cyklen fra Kgs Nytorv via Inderhavnsbroen til TAP1 på 10 minutter. Afstand til både metrostationen Øresund og Lergravsparken er 1,4 km. Bus 37, 77 og 78 holder lige ud for TAP1, som også har 250 p-pladser.