VIND BILLETTER: Eddie Skoller indtager Dragør

DRAGØR: »I Middelhavet, sardinen svømmer, apu apu, apu apu, men i mit hjerte, der svømmer du, apu apu, apu apu.«

Hvis du er 50+ er der sandsynlighed for, at du kan huske Eddie Skollers sang, hvor han synger på forskellige sprog og med humor får flettet forskellige landes særpræg ind.

Faktisk var sangen også springbræt for Eddie Skollers karriere. Det stod ellers ikke i sol, måne og stjerner at han en dag skulle stå på en scene.

»Næ, egentlig ikke. Siden jeg var barn, har jeg altid ønsket at lave noget med teater og musik, især musik. Mit store idol var Victor Borge, så det var en stor triumf, at jeg en dag kunne lave et tv-show med mig som vært på svensk og dansk tv og med ham som eneste gæst,« fortæller han.

Da Eddie Skoller var blevet student, syntes hans mor, at han burde have en uddannelse, så han besluttede sig til at læse HA.

»Det var en treårig uddannelse, som kunne bruges til meget forskelligt. Min daværende kæreste blev gravid, så jeg måtte have noget arbejde. Eneste sted, jeg kunne finde et job, var hos Danfoss i Sønderjylland, ikke just et mekka for showbizz, men jeg havde stadig en drøm om at optræde,« fortæller han.

Han arbejdede som systemplanlægger og begyndte at læse HD ved siden af.

»Jeg læste regnskabsvæsen. Var der noget der lå mig fjernt, så var det regnskabsvæsen, men det var det eneste jeg kunne læse der. Jeg tog det første år af uddannelsen og fik så job i København hos Bladkompagniet med erfaring som systemplanlægger og det første år af HD, en virkelig ambitiøs herre. De skulle bare vide! Jeg sad med sådan en A4-blok og lavede systemer for, hvordan vi leverede aviser til kiosker og afpassede leveringen til de faktiske omstændigheder.Inde midt i blokken sad jeg og skrev sange. En gang om måneden gik jeg ind til min chef, som nu er professor på Handelshøjskolen. Han sagde: »Nå, Skoller, det ser jo godt ud.« Jeg ved ikke, om han også sad og skrev sange.«

Men du må have kendt nogen og haft et netværk for så at få gang i en karriere i showbizz?

»Det havde jeg slet ikke. En dag, hvor jeg sad og kedede mig mere end normalt, og nu er vi i 1968, ringede jeg til Thøger Olesen, som var chef for Tivolis Vise Vers Hus. Jeg kendte ham ikke i forvejen. Jeg spurgte, hvordan man kunne komme til at optræde på Vise Vers Huset. Kom og aflæg en prøve i morgen, sagde han. Så jeg kom med min guitar, satte mig på en lille scene. Han sad bagest i lokalet, tændte en spot, og sagde: Spil! Og jeg spillede Waltzing Matilda og Tom Dooley, som 50 andre måske havde gjort før mig.«

Så var den hjemme

En buffist, Bent Rasmussen hed han, gik igennem rummet på vejen mellem Cafe Bernstorff og værtshuset Paraplyen med øl til gæsterne, mens Eddie Skoller aflagde prøver.

»Så tænkte jeg, at jeg ville prøve med ’I Middelhavet sardinen svømmer’. Og buffisten kom gående med to øller, men så stoppede han op og satte sig ned. Og pludselig havde jeg et publikum, mens jeg stod der og sang versene på tysk og russisk: I Middelhavski sardinski svimski. Og Thøger Olesen sagde: »Fint, jeg har set nok.« Og Bent Rasmussen sagde: »Hov, de har siddet og ventet på øller i fem minutter,« og styrtede videre. Så vidste jeg, den var hjemme. Thøger sagde, at den tror jeg på, du har noget af det rigtige, og det skal vi nok finde ud af,« fortæller Eddie Skoller.

1. maj 1969 fik han sin debut i Tivolis Vise Vers Hus.

»Og 19. juni 1969 var jeg på tv med ’I Middelhavet sardinen svømmer’, og 1. august sagde jeg mit job op. Så det var ikke et godt netværk, men mere min stædige vilje til at ville noget andet, der fik åbnet nogle døre.«

Og vel hjulpet af Bent Rasmussen?

»Ja, meget hjulpet af Bent Rasmussen. Han satte sig ned, fordi der var noget, som var morsomt og skilte sig ud,« siger Eddie Skoller.

Torsdag 1. februar 2018 giver Eddie Skoller et show i Restaurant Beghuset i Dragør.

Det er et af Beghusets intime arrangementer med plads til blot 120 publikummer. Aftenen indledes med spisning, hvor der serveres tapas, hvorefter Eddie Skoller går på scenen.

Fortæl, hvad publikum kan forvente af dit show i Beghuset.

»Ja, Beghuset har spurgt, om jeg vil lave sangen om Middelhavet – det har jeg ikke prøvet i mange år. Men ellers bliver det både humor og eftertænksomhed. Jeg har altid bestræbt mig på lave det barokke sjove og så skifte til noget, hvor jeg spiller på nogle andre strenge, noget lidt mere vemodigt.«

