Vinstuen har summet i 100 år

KNEJPE-JUBILÆUM. Vinstuen på Christmas Møllers Plads kunne i lørdags fejre intet mindre end 100 års jubilæum. »En lille perle i en evigt skiftende tidsalder,« kalder ejeren Grace Gersel den for.



AMAGERPORT: På Christmas Møllers Plads ligger en beværtning. ‘Vinstuen’, står der med snoede, gyldne bogstaver ud mod den trafikerede plads med den mageløse udsigt mod Stadsgraven og Christianshavns Vold.

Der er nu ikke megen vin i bægrene på de gamle træborde, når man bevæger sig indenfor sådan en sommerfredag eftermiddag: Tuborg, Carlsberg, et par colaer og små skarpe er i syne.

Den slidte fernis fra de gamle malerier på væggene skinner om kap med gæsternes hårtoppe, mens gulnede fotografier, karafler og kander vidner om en knejpe med utallige op- og nedture på samvittigheden.

»I er skiiidesjove, er I. I er såå sjove… Skål!,« lyder det oppe fra baren.

Om navnet stammer fra det faktum, at brændevinsafgiften blev sat op fra én til syv kroner netop da knejpen åbnede, fortaber sig i historiens og røgskyernes tåger. Hvorom alting er, åbnede Vinstuen Amagerport i den nyopførte ejendom ‘Kristianshavns Port’ – på den tidligere militære eksercerplads – i 1917.

For hundrede år siden.

Graceland fra Højden

Entré Grace. Grace Gersel kommer ilende ind ad døren i det lille lokale – 40 kvadratmeter, præcis rygerstørrelse – med tasker og en mappe under armen. Hun har netop været hos trykkeriet for at hente vinstuens festskrift i anledning af 100 års dagen, forfattet af Ole Ege. Det holdt hårdt at få alle de gamle fotos på plads, men det lykkedes præcis dagen

inden det store jubilæumsgilde. Og så har hun også lige nået at hente ekstra sprut til receptionen undervejs…

Grace, som i sin tid lagde navn til det hedengangne festværtshus Graceland – sammen med Elvis, forstås – på Amager Landevej, som hun drev i flere år, overtog stedet her for tre et halvt år siden. Samtidig driver hun Café Højden på Højdevej.

»En lille perle i en evigt skiftende tidsalder,« er hun citeret i festskriftet for at have sagt om sit nye, gamle værtshus.

»Den tidligere ejer Preben kom nede på ‘Højden’, og han ville sælge. Så en aften gav jeg ham en seddel i lommen med det beløb, jeg ville give for det værtshus. Jeg havde godt nok aldrig været her…«

»Hvad fa’en, en fin bog. Må jeg ikke få den?«

En af stamgæsterne har øje på den nytrykte jubilæumsbog.

»Nej, gu’ må du da ej. Du kan købe den til recptionen i morgen for en halvtredser. Gå du bare ned og sæt dig – og ti lige stille, ikke,« griner Grace, som så Vinstuen første gang, da hun lige havde en halv times tid inden et billard-arrangement:

»Jeg tænkte, at jeg lige kunne gå med ind. Jeg stod helt stille og kiggede rundt på alle de der malerier. ‘Det er sgu’ da bevaringsværdigt, det her,’ tænkte jeg. Noget gammelt lort – altså på den gode måde. Og på den måde kom dén handel i stand,« husker Grace, som er kontoruddannet og arbejdede i mange år på trykkeri, inden hun kastede sig ud i værtshuseventyrene.

Tidslomme med genfærd

Hver beværtning har sit eget liv og stemning. Og det her skiller sig meget ud fra Café Højden, fortæller Grace:

»Det er to forskellige verdener at komme ind i. Højden er et 70’er værtshus. Der kommer murere og tømrere og så videre. Det gør der selvfølgelig også her, men af en anden årgang. Lidt ældre og lidt mere blandet. Men så kommer der også nogle unge, som kan lide at komme og slappe af, for her kommer alle de andre ikke.

Jeg har været utroligt overrasket over, at her kommer så mange mennesker. Og så er jeg rigtigt glad for udsigten, den er ret unik for en bodega – det er virkelig flot om aftenen.

Det er lidt af en tidslomme, hvor der er ro på. De fleste gamle steder er jo lavet om – det gamle er lidt glemt.«

Der går historier om, at nogle af de mange skæbner, der har passeret igennem lokalet gennem årene, går igen blandt askebægre og flasker, fortæller Grace:

»Mette, som står i baren, er en meget følsom type. Og hun er sikker på, at der er nogen, der går igen. Hun kan mærke, at her er nogen, når hun går alene rundt. Og Svend, der arbejder her, spurgte en dag, hvorfor dén skrue lige hoppede ud, så alle glassene faldt ned og smadrede,« skraldgriner Grace og viser de første tegninger af den oprindelige vinstue med et vinrum, som nu er dametoilet.

Det var der ikke behov for i 1917. I lørdags var der så højt humør hele vejen ud på pladsen foran bodegaen, da de 100 år blev skyllet ned. Og hvem ved hvilke hemmelige gespenster, der deltog?

Amager Bladets fotograf var i hvert fald på plads…