Vinterbadeforening splittet i sag om kønsopdelt omklædning

GYSERKAMP PÅ FLERE FRONTER. Vinterbadeforeningen Det Kolde Gys’ bestyrelse foreslår, at kvinder får adgang til mændenes omklædningsrum for at imødekomme behovet for fælles arealer og afdelinger. Flere af foreningens mandlige medlemmer siger nej tak og truer med at føre kamp i Ligestillingsnævnet. Et forsøg på at vælte foreningens formand er mislykket, og både internt og politisk er der kritik af, at offentligeden ikke kan få fri og fuld adgang til Helgoland.

HELGOLAND: Bølgerne går så højt i vinterbadeforeningen Det Kolde Gys, at selv pælene på badeanstalten Helgoland har fået en rødglødende farve. Foreningens bestyrelse er kommet under hård beskydning for at ville indskrænke offentlighedens mulighed for kønsopdelt nøgenbadning, og foreningens formand måtte ud i kampvalg på den ordinære generalforsamling før pinse.

Den marathonlange generalforsamling fik afsløret, at meningerne om vinterbadeforeningens og Helgolands fremtid er lige så mange, som der er medlemmer; knapt 4.700 medlemmer, hvilket står i skærende kontrast til medlemstallet i 2009, hvor tallet var lige over 1.000 medlemmer.

Netop den eksplosive udvikling i medlemstallet er baggrunden for konflikten, der splitter medlemmerne og skaber politisk forure på Københavns Rådhus. Og i bedste eller i værste fald kan ende med en sag i Ligestillingsnævnet, fordi bestyrelsen vil give foreningens kvindelige medlemmer adgang til mændenes omklædningsrum.

Med denne beslutning håber bestyrelsen at imødekomme et stigende behov for en fællesafdeling; et behov, der er vokset i takt med udviklingen i medlemssegmentet, men som bare ikke løser udfordringerne, mener flere medlemmer. Flere af mandlige medlemmer mener, at bestyrelsen de facto nedlægger herreafdelingen, og det vil de ikke finde sig ud.

Ventelister skal fjernes

Et andet stridspunkt er, at bestyrelsen fortsat vil have fuld råderet over badenanstalten. Badeanstalten er lukket for offentligheden i vinterhalvåret, men seks uger i sommerhalvåret er der adgang for besøgende – dog kun på brædderne og i vandet. Det betyder, at besøgende ikke kan benytte omklædningsrum, sauna eller andre faciliteter. Og besøgende er således afskåret fra nøgenbadning.

Københavns Kommune har indgået en aftale med foreningen om, at den skal fjerne ventelisten og give alle mulighed for at blive medlem af foreningen, men prisen for et medlemsskab er 600 kroner om året, og flere politikere – heriblandt den radikale gruppeformand på Københavns Rådhus – kræver at offentligheden får fri og fuld adgang, da anlægget er betalt for skatteydernes kroner.

Jakob Hedegaard, medlem af Det Kolde Gys, er fortørnet over bestyrelsens håndtering:

»Der brydes med årtiers tradition for at åbne dørene for at københavnerne kan nyde kønsopdelt nøgenbadning i fred og ro.

I årtier har dørene være åbne for alle mellem klokken 10.00-18.00 i sølle ti uger om året i den varmeste sommerperiode, men den mulighed bliver nu taget fra dem,« skriver han i en kommentar på foreningens Facebook-side

Tania Leiton tilhører en større gruppe af medlemmer, der ønsker en ny plan for både vinterbadeforeningen og badeanstalten.

På generalforsamlingen forsøgte hun vælte den siddende formand Kirsten Monrad, men tabte kampvalget.

Tania Laiton ser gerne, at foreningen åbner mere op for offentligheden, og er voldsomt utilfreds med beslutningen om at lade kvinderne få adgang til herreafdelingen.

»Ingen bør kunne leve med en så drastisk beslutning som inddragelse af en stor del af mændenes afdeling. Og vi har brug for mere medlemsinddragelse, bedre kommunikation og beslutninger som har hold i fakta og ikke antagelser,« sagde hun på generalforsamlingen.

Tæt på nedlæggelse

Kirsten Monrad, der vandt formandsopgøret med opbakning fra 67 procent af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen, forklarede, at bestyrelsen har arbejdet på at indskrænke offentlighedens mulighed for at benytte Helgoland.

»Foreningen var tæt på en reel nedlæggelse i foråret 2016, fordi kommunen havde besluttet at der skulle være fri adgang til Helgoland året rundt. De ville betyde at vi ganske vist havde vores bygninger, men at al færdsel ville foregå i et offentligt området, og at badning om vinteren ikke ville kunne foregå i trygge rammer. Vores foreningsliv ville blive voldsomt udfordret af, at alle bygninger skulle være aflåst og at vi kunne færdes uden nøgle på os.

Det lykkedes os at indgå en aftale om at kunne bevare porten fra 1. oktober til 1. maj, og aflåsning til herre- og dameafdelingen fra 1. september til Sankt Hans,« sagde Kirsten Monrad, inden hun henviste til en medlemsundersøgelse om medlemmernes ønsker og behov til kønopdelt badning og brug af fællesfaciliteter.

Generalforsamlingen i Det Kolde Gys genoptages 20. juni, hvor medlemmerne blandt skal stemme om bestyrelsens forslag til bademuligheder denne sommer samt medlemsforslag om fremtidig brug af bygninger og arealer.

MEDLEMSUNDERSØGELSE

En undersøgelse blandt medlemmerne i Det Kolde Gys gav følgende resultat:

39 pct. af kvinderne og 18 pct. af mændene ønsker kun at bade kønsopdelt.

14 pct. af kvinderne og 39 pct. af mændene ønsker kun at bade fælles.

48 pct. af kvinderne ønsker bådes fælles og kønsopdelt, 43 pct. af mændene ønsker både fælles og kønsopdelt.

74 pct. af kvinderne og 31 pct. af mændene ønsker at solbade kønsopdelt.

15 pct. af kvinderne og 55 pct. af mændene ønsker mulighed for fælles solbadning uden badetøj.

36 pct. af kvinderne og 18 pct. af mændene vil kun have kønsopdelt sauna.

19 pct. af kvinderne og 42 pct. af mændene vil kun have fællessauna.

64 pct. af kvinderne og 82 pct. af mændene bruger både fælles og kønsopdelt sauna.