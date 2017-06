Virus? Beskyt din computer med Chili Security

Chili Security er en dansk udbyder af antivirus-software. Her kan du tegne et månedligt abonnement, som hjælper med at forhindre, din computer, telefon eller tablet inficeres af virus.

De fleste har prøvet at have virus på deres computer eller tablet. Det er utroligt irriterende, og i sidste ende kan det have alvorlige konsekvenser. Med Chili Security kan du forebygge risikoen for virus. Lyder navnet bekendt? Så kan det være fordi, de netop har vundet prisen som Danmarks sundeste arbejdsplads.

De fleste, der bruger en computer eller telefon vil på et eller andet tidspunkt opleve, at deres enhed inficeres af en virus. Nogen vil aldrig opleve det, mens det kan få fatale konsekvenser for andre. Men hvad er en virus egentlig – og hvorfor får vi dem?

En virus kan være mange ting. Hovedsageligt er det dog en lille fil, der er programmeret til at ødelægge eller forstyrre din computers funktioner. I andre tilfælde er den skabt til at overvåge din computer, så bagmændene får adgang til personlige oplysninger som kodeord, kreditkortoplysninger og andre private informationer.

Hvordan ved jeg, om jeg har fået virus?

Det kan være svært at vide, om din enhed er inficeret med virus. Der findes dog forskellige tegn, der kan indikere, om din computer, telefon eller tablet er inficeret eller ej. Opfører enheden sig anderledes, end den plejer? Popper der popup-vinduer op, der skriver, at du har fået virus?

Hvis din enhed pludselig kører langsomt, et program ikke vil starte, der dukker forskellige hjemmesider op, du ikke selv har indtastet, kan det alt sammen være et tegn på, at du er ramt af virus.

Beskyt din enhed med Chili Security

Hvad gør man så, hvis man står i den uheldige situation, at man har fået virus? Det bedste er at formatere sin enhed. At gendanne den til fabriksindstillingerne. Det bedste, du kan gøre, er dog at minimere risikoen ved at installere et antivirusprogram. Sådan nogle tilbyder Chili Security.

På Chili Securitys hjemmeside har du mulighed for at tegne forskellige abonnementsløsninger. Chili Care, der gør, at din enhed er fuldt ud sikret, når du færdes på nettet. Denne pakke fås til PC og Mac.

Du kan også få en familiepakke, der slet og ret hedder ’Family Pack’. Med den har du mulighed for at sikre hele familien på én gang. Det er den perfekte løsning for både store og små familier, og både Android-tablets og smartphones, Mac og Windows PC’er bliver beskyttet. Med andre ord får du det hele i én pakke, der har alt, hvad sådan én bør indeholde.